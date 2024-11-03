Москва, 3 ноября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на участие министров иностранных дел Бенина Олушегуны Аджади Бакари и Того Робера Дюссе в саммите Россия — Африка. Об этом 3 ноября заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.

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Мероприятие пройдёт в Сочи 9–10 ноября.

«Бенин и Того примут участие в первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая пройдет в Сочи 9–10 ноября. Ожидаем, что обе страны будут представлены на уровне министров иностранных дел», — процитировало «РИА Новости» дипломата.

По его словам, государства проявляют колоссальный интерес к саммиту.

Министерская конференция в Сочи станет продолжением второго саммита Россия — Африка, прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Она объединит глав внешнеполитических ведомств России и стран Африканского континента, а также исполнительных органов региональных интеграций.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября президент России Владимир Путин заявил, что страна придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия ― Африка совместных документов. По его словам, план действий расписан до 2026 года.

Глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов в том же месяце заявлял, что Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Республике Южный Судан и Сьерра-Леоне. В составе посольств в этих странах Африки также будут функционировать консульские отделы.