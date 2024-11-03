Москва, 3 ноября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отшутился от вопроса, есть ли инопланетяне среди людей и есть ли возможность встретить их на улице.

Екатерина Штукина/РИА Новости

«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие разыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как men in black (люди в чёрном. — Прим. ред.)», — с юмором ответил он на этот вопрос в беседе с RT.

Политик также пошутил, что в этом случае придётся выхватывать из-за пояса пистолеты для отстаивания интересов жителей Земли, подобно героям фантастического фильма «Люди в чёрном».

Как сообщало ИА Регнум, полковник армии США в отставке Карл Нелл 31 октября заявил на конференции Института новой парадигмы, что инопланетный разум существует и взаимодействует с землянами. Он добавил, что во Вселенной огромное множество звёзд, возраст которых значительно превышает возраст Солнца, и этого времени достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 17 октября заявил, что у американского военного ведомства нет доказательств, которые бы подтверждали посещение Земли инопланетными существами. Он также пошутил, что в этом вопросе «истина где-то рядом» (фраза из популярного фантастического сериала «Секретные материалы»).