Вашингтон, 1 ноября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Инопланетный разум существует и взаимодействует с людьми, живущими на Земле. Соответствующее заявление сделал 31 октября полковник армии США в отставке Карл Нелл на конференции Института новой парадигмы, сообщает Daily Star.

Иван Шилов ИА Регнум НЛО

«Инопланетный разум существует, инопланетный разум взаимодействует с людьми на этой планете. Это взаимодействие продолжается, и уже давно — нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Это абсолютная правда, я лично знаю», — заявил Нелл.

Отставной полковник пояснил, что во Вселенной огромное количество звёзд, чей возраст значительно превышает возраст Солнца, и этого времени достаточно для развития цивилизаций на других планетах. При этом Нелл проигнорировал вопрос о том, контактировал ли он лично с инопланетянами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 18 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, доказательств, подтверждающих посещение Земли инопланетными существами, у американского военного ведомства нет.

В марте представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что подтверждений существования НЛО и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетные существа, а также обладания землянами внеземными технологиями, до сегодняшнего дня не найдено.

Летом 2023 года в Конгрессе США впервые прошли слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш рассказал, что лично общался с чиновниками, которые знали о летательных объектах «нечеловеческого» происхождения. Граш отметил, что в Вашингтоне с 1930-х годов знают о существовании внеземной активности.