Вашингтон, 18 октября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Доказательств, подтверждающих посещение Земли инопланетными существами, у Пентагона нет. Такое заявление сделал 17 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум НЛО США

«Истина где-то рядом. Она в том, что у нас нет доказательств, подтверждающих посещение нашей планеты представителями инопланетных цивилизаций», — подчеркнул Райдер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал в марте представитель Пентагона Патрик Райдер, подтверждений существования НЛО и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетные существа, а также обладания землянами внеземными технологиями, до сегодняшнего дня не найдено.

Заявление связано с передачей Конгрессу США первой части отчёта Управления по разрешению аномалий во всех областях (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. Ведомство не обнаружило доказательств посещения Земли инопланетянами. Информация об НЛО и космических кораблях инопланетян оказалась в итоге «результатом неверной идентификации» очевидцами.

Летом 2023 года в Конгрессе США впервые прошли слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш рассказал, что лично общался с чиновниками, которые знали о летательных объектах «нечеловеческого» происхождения. Граш отметил, что в Вашингтоне с 1930-х годов в курсе о существовании внеземной активности.

В свою очередь, американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни, обладающим сознанием, в нашей части Млечного Пути. Как пояснил миллиардер, если люди беспокоятся о жизни, они должны стать «межзвёздными».