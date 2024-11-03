Москва, 3 ноября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Российские специалисты в зоне спецоперации проводят тестирование списанных спутников НАТО для обеспечения связи в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы, сообщил 3 ноября источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы испытываем проект, связанный с получением телеметрической информации через переиспользование спутников НАТО. Фиксируется успешное прохождение через канал связи», — процитировало сообщение преставителя ОПК ТАСС.

Он отметил, что это тестирование является достаточно дешёвым способом получить спутниковую связь в условиях РЭБ, работающих на линии боевого соприкосновения.

Радиолюбители сегодня для обмена голосовыми сообщениями применяют списанные западные спутники, находящиеся на орбите Земли. Российские специалисты придумали, как для цифрового общения применять этот же канал связи.

«То есть мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-up. Мы используем ту же самую технологию и передаем цифровую телеметрию через списанные спутники вероятного противника», — рассказал он.

Предполагается, что эту разработку будут применять российские бойцы в зоне СВО. На линии фронта РЭБ глушит обычную наземную аудиосвязь. Однако если есть хорошо сориентированная направленная спутниковая антенна, РЭБ на неё воздействовать не может. Проводимая разработка позволит военным упростить использование связи в зоне СВО.

Представитель оборонно-промышленного комплекса добавил, что эту разработку потенциально можно будет использовать по всей страны для решения различных задач, в том числе в сфере агротехнологического комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский военный портал Defense One со ссылкой на украинский источник написал, что российские военные начали использовать в зоне проведения спецоперации системы Starlink компании SpaceX. По данным портала, у российских военных вдоль линии боевого соприкосновения десятки терминалов.

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что наличие у русских интернета на поле боя даёт им возможность улучшить систему военного управления, информированность войск, передачу разведданных. Представители SpaceX заявили, что никогда не продавали Starlink в Россию.