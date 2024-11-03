Хайфа, Израиль, 3 ноября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В течение суток 2 ноября по территории Израиля со стороны Ливана выпущено около 100 снарядов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«По состоянию на 23:00 (22:00 мск) сегодня (в субботу, 2 ноября) около 100 снарядов… попали из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Утверждается, что обстрел вели подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла». В течение суток воздушную тревогу объявляли в Верхней и Западной Галилее, в районе Хайфского залива и в других северных районах Израиля.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщил, что беспилотники атаковали авиабазу ВВС Израиля Рамат-Давид, места дислокации подразделения 8200, входящего в Управление военной разведки (АМАН) ЦАХАЛ, на военной базе Глилот, а также объекты оборонно-промышленного предприятия к северо-востоку от Хайфы.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля атаковали северные приграничные с Сирией населённые пункты в Ливане. В результате атаки уничтожен мост, связывающий район Хермель провинции Баальбек-Хермель и регион Аккар.

В ночь на 2 ноября ЦАХАЛ зафиксировала по меньшей мере три ракеты, выпущенные в направлении Израиля со стороны Ливана. По последним данным, в результате падения снаряда в Тире в центральной части страны пострадали 19 человек, четверо из которых получили тяжёлые ранения.