Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек пострадали в результате удара по Тире в центральном округе Израиля. Об этом в ночь на 2 ноября сообщила пресс-служба израильской национальной медицинской службы.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«После недавнего воя сирен в Тире врачи скорой помощи и парамедики оказывают медицинскую помощь… семерым пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на странице медслужбы в социальной сети X.

Пострадавших эвакуируют в медицинский центр Меир и клинику Бейлинсон.

Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи сообщило, что число раненых возросло до 11 человек, трое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 02:30 по местному времени (03:30 мск) три ракеты залетели на территорию Израиля со стороны Ливана. Утверждается, что средства противовоздушной обороны перехватили «некоторые из них».

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 31 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило в направлении израильской территории около 90 снарядов. Погибли семь человек, в том числе трое иностранных рабочих. Этот обстрел стал самым смертоносным с момента вторжения Израиля в южные районы Ливана.

По данным ливанского министерства здравоохранения, 1 ноября в результате израильских авиаударов по территории провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке республики погибли по меньшей мере 52 человека. Ещё как минимум 72 человека пострадали.