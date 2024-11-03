Бейрут, 3 ноября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. На севере Ливана в результате удара израильской авиации был уничтожен мост, который связывает регионы Аккар и Хермель. Об этом 2 ноября сообщил ливанский новостной портал El Nashra.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Отмечается, что атака была предпринята в рамках воздушного рейда ВВС Израиля на населённые пункты на границе с Сирией, которые, как утверждает портал, служат базами движения «Хезболла».

По данным El Nashra, из-за разрушения было нарушено сообщение между двумя регионами, что привело к проблемам с поставками гумпомощи на северо-восток Ливана.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения республики сообщил о гибели 52 человек в результате израильских авиаударов по территории провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана. Минздрав Ливана утверждал, что израильские войска до нанесения ударов не предупреждали о необходимости эвакуации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом страны.