Москва, 3 ноября, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Несколько автомобилей столкнулись на Москворецкой набережной в центре столицы. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале Дептранса.

Уточняется, что в связи с ДТП перекрыт поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной.

По данным Главного управления МВД России по Москве, в смертельном ДТП на Москворецкой набережной с участием шести транспортных средств погиб один человек, ещё трое пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Воронеже в результате двух ДТП по вине нетрезвого водителя автомобиля «Мерседес GL 500» повреждения получили 10 транспортных средств. Водителя задержали, сотрудники ведомства проводят проверку.

27 октября в центре Санкт-Петербурга автобус МАЗ столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей. По факт произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).