Берлин, 3 ноября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Возгорание поезда произошло на железнодорожной станции в Берлине. Об этом 2 ноября сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что пожар вспыхнул на вокзале Аренсфельде в районе Марцан. Загорелся дизельный поезд регионального значения. Как отметил представитель немецких железных дорог Deutsche Bahn, станция закрыта, на месте работают пожарные и сотрудники полиции.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Поезд принадлежит частной компании-перевозчику Niederbarnimer Eisenbahn. Она же занимается перевозками в приграничных районах Польши.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что третий за неделю взрыв прогремел в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Детонация взрывного устройства произошла 22 сентября перед частным домом в общине Вахтберг-Адендорфе,