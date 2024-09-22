Донецк, 11 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Донецкой Народной Республике (ДНР) в восстановлении инфраструктуры помогают почти 4,5 тыс. строителей из 27 российских шеф-регионов, сообщило 11 августа министерство строительства и ЖКХ ДНР.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

«Запланировано на текущий год более 2 тыс. мероприятий по восстановлению. По состоянию на конец июля ведутся работы по 814 мероприятиям. На объектах задействовано 804 единицы техники, 4337 специалистов», — процитировало заявление министерства Донецкое агентство новостей.

По данным на конец июля при помощи шеф-регионов в республике завершили ремонт в 267 многоквартирных домах, в ещё в 470 работы продолжаются. Всего в программе 1363 подобных объекта.

Кроме того, в этом году планируется восстановить 105 учебных заведений, 70 детских садов, 33 административных здания, 16 спортивных объектов, 26 учреждений культуры и 34 больницы. Уже идут работы в 49 учебных заведениях, 19 детсадах, 20 административных зданиях, 13 спортобъектах, 12 объектах культуры и 18 больницах.

Как передавало ИА Регнум, Министерство строительства России в июне сообщило, что в новых регионах с 2022 года восстановили около 19,4 тыс. объектов. В помощи участвуют 81 шеф-регион, восемь государственных компаний и 402 подрядные организации. На восстановительные работы во время пика работ привлекали до 46 тыс. специалистов и 5,4 тыс. единиц техники.

Политолог Экспертного института социальных исследований Виктория Карпова в июле сообщила ИА Регнум о высоких темпах восстановления российских регионов. Президент России Владимир Путин активно общается с главами республик Донбасса и Новороссии, а также с местными жителями, в том числе в ходе общероссийских мероприятий, подчеркнула она.