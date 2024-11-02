Буэнос-Айрес, 3 ноября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Министерство безопасности Аргентины добивается возбуждения уголовного дела против бывшего президента Боливии Эво Моралеса по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии. Об этом сообщила глава министерства Патрисия Буллрич.

Эво Моралес

«15 дней назад мы подали иск о предполагаемом совершении таких преступлений, как торговля людьми и сексуальное насилие», — написала она в соцсети X (бывшая Twitter).

Как утверждает министр, экс-президент Боливии якобы сожительствовал с четырьмя подростками во время пребывания в Аргентине, где ему в декабре 2019 года было предоставлено политическое убежище.

Ранее ИА Регнум передавало, что в настоящее время боливийская прокуратура ведёт расследования в отношении Моралеса. Как и в Аргентине, его подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми.

1 ноября стало известно, что протестующие, которые поддерживают Моралеса, захватили военную часть в Вилья-Тунари в боливийском департаменте Кочабамба и взяли военнослужащих в заложники. Действующий президент Боливии Луис Арсе тогда уточнил, что сторонники экс-президента взяли штурмом сразу три военных объекта, а Вооружённые силы заявили, что участники захвата завладели оружием.

В этот же день Моралесобъявил голодовку и призвал действующие власти к диалогу. Экс-глава государства тогда отметил, что поддерживающие его люди не хотят кровопролития. Моралес уточнил, что голодовка будет продолжаться, пока правительство не прикажет армии и полиции приостановить борьбу с манифестантами, а также пока оно не создаст два дискуссионных форума для обсуждения экономических и политических вопросов.

Кроме того, он призвал международные институты и дружественные страны стать посредниками в диалоге власти и протестующих. Экс-президент также обратился к своим сторонникам, предложив им подумать над паузой в блокировке дорог.