Ла-Пас, 2 ноября, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Экс-президент Боливии Эво Моралес, сторонники которого уже 19 дней блокируют дороги по всей республике, объявил голодовку и призвал действующие власти к диалогу. Об этом он написал 1 ноября в социальных сетях.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Экс-глава государства отметил, что поддерживающие его люди не хотят кровопролития. Моралес уточнил, что голодовка будет продолжаться, пока правительство не прикажет армии и полиции приостановить борьбу с манифестантами, а также пока оно не создаст два дискуссионных форума для обсуждения экономических и политических вопросов.

Кроме того, он призвал международные институты и дружественные страны стать посредниками в диалоге власти и протестующих. Экс-президент также обратился к своим сторонникам, предложив им подумать над паузой в блокировке дорог.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября стало известно, что протестующие, которые поддерживают Моралеса, захватили военную часть в Вилья-Тунари в боливийском департаменте Кочабамба и взяли военнослужащих в заложники. Действующий президент Боливии Луис Арсе уточнил, что сторонники экс-президента взяли штурмом сразу три военных объекта, а Вооружённые силы заявили, что участники захвата завладели оружием. Манифестанты в Боливии выступают против роста цен на продукты питания и дефицита топлива.

27 октября Моралес опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой запечатлён момент, когда вооружённые люди открыли стрельбу по его машине. Экс-президент утверждает, что его попытались задержать по приказу правительства Боливии.