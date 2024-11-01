Ла-Пас, 2 ноября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которые вышли на акцию протеста, захватили военную часть в Вилья-Тунари в департаменте Кочабамба и взяли военнослужащих в заложники. Об этом сообщил 1 ноября телеканал Bolivia TV.

Флаг Боливии

Протестующие потребовали от властей не мешать им и прекратить операцию по разблокировке дорог. Действующий президент республики Луис Арсе в свою очередь уточнил, что сторонники Моралеса взяли штурмом сразу три военных объекта.

Он отметил, что власти расценивают захват военных объектов как государственную измену и посягательство на конституционный строй. Арсе добавил, что правительство примет меры, направленные на восстановление общественного порядка в стране. Пресс-служба Вооружённых сил Боливии заявила, что участники захвата завладели оружием.

Манифестанты в Боливии начали перекрывать трассы 18 дней назад, чтобы выразить своё недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время боливийская прокуратура ведёт расследование против Моралеса. Его подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Также появлялась информация, что в отношении бывшего президента выдавался ордер на арест. Замминистра внутренних дел Боливии Роберто Риос опроверг эту информацию.

27 октября Моралес опубликовал видеозапись, на которой запечатлён момент, когда по его автомобилю вооружённые люди открыли огонь. Экс-президент утверждает, что так его попытались задержать по приказу правительства.