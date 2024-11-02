Канберра, 2 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Планирующие авиационные бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения, передала Украине Австралия. Об этом 2 ноября сообщает издание Australian Defence Magazine (ADM).

Кадр из соцсетей

«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения Королевских австралийских военно-воздушных сил», — уточняется в сообщении.

В опубликованном 30 октября плане министерства обороны по управляемому оружию и боеприпасам отмечается, что Австралия выведет из эксплуатации авиабомбы Mark 82 австралийского производства в 2021 году, одновременно с выводом из эксплуатации парка истребителей-бомбардировщиков F/A-18A/B Classic Hornet, разработанных в 1970-х годах.

Точное количество переданных Украине бомб неизвестно, сроки их поставки Киеву также не утчоняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявили в октябре власти Австралии, Украине направят новый пакет военной помощи на сумму около $164 млн, в который войдут 49 устаревших танков M1A1 Abrams, на замену которым Канберра получит боевые машины более современной модификации.

В посольстве России в Канберре отметили, что власти Австралии, пообещав передать киевскому режиму боевые танки M1A1 Abrams, подтверждают, что руководствуются антироссийской стратегией Запада и всё глубже вовлекаются в конфликт.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавровподчёркивал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковотмечал, что западная помощь Киеву не влияет на ход специальной военной операции, а поставки вооружений Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.