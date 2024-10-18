Канберра, 18 октября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Власти Австралии, пообещав передать киевскому режиму боевые танки M1A1 Abrams, подтверждают, что руководствуются антироссийской стратегией Запада, и всё глубже вовлекаются в конфликт. Об этом 18 сентября заявили в посольстве России в Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Накануне министерство обороны Австралии объявило, власти страны направят Украине новый пакет военной помощи на сумму около $164 млн, в который войдут 49 устаревших танков M1A1 Abrams, на замену которым Канберра получит боевые машины более современной модификации.

«Поставка боевых танков, которые ни в коем случае не являются оборонительным оружием, является ещё одним шагом Австралии ко всё более глубокому вовлечению в опосредованную войну Запада с Россией», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что Австралия, внося свой вклад в военную поддержку киевского режима, лишь затягивает конфликт, но никак не влияет на его исход. Также в посольстве напомнили о судьбе переданных Украине австралийских бронетранспортёрах Bushmaster, и подчеркнули, что так же будут гореть и танки Abrams.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Германии пообещала поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L. Кроме того, в пакет военной помощи войдут порядка четырёх тысяч ударных беспилотников, 361 разведывательный БПЛА Songbird, две радиолокационные станции TRML-4D, боеприпасы для танков Leopard и БМП Marder, ракеты для комплексов IRIS-T SLM, огнестрельное оружие и патроны.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не влияет на ход специальной военной операции, а поставки вооружений Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.