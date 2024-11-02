Вашингтон, 2 ноября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Главу центрального командования Вооруженных сил США генерала армии Майкла Куриллу заподозрили в рукоприкладстве, отдел уголовных расследований министерства обороны США изучает обвинения против него. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

U. S. Department of Defense

Чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что инцидент произошёл на борту самолёта. Генерал якобы толкнул военнослужащего, находясь в плохом настроении. В отделе уголовных расследований, подтвердили, что расследуют инцидент, но отказались сообщить подробности.

Отмечается, что генерал Курилла продолжает исполнять служебные обязанности. Он в настоящее время находится на Ближнем Востоке.

По данным телеканала NBC news, Курилла был зол из-за проблем со связью на военно-транспортном самолёте C-17 Globemaster III. Он якобы толкнул члена экипажа, когда тот попросил генерала сесть в кресло и пристегнуться. Инцидент произошёл в сентябре, но о нём стало известно только 1 ноября.

Как передавало ИА Регнум, Курилла в октябре прибыл в Израиль. Его направили для консультаций в связи с обострением обстановки в регионе после ракетного удара Ирана по израильским военным объектам в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

В декабре 2023 года американский генерал Антонио Агуто ударил украинского военного в грудь, когда посещал Украину. Он так отреагировал на отказ бойца ВСУ «дать кулачок» во время приветствия. Инцидент произошёл в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского.