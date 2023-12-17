Висбаден, Германия, 17 декабря, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант американской армии Антонио Агуто ударил украинского военного в грудь при главе киевского режима Владимире Зеленском. Об этом 17 декабря сообщила ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и генерал-лейтенант американской армии Антонио Агуто (слева)

«ВСУшник отказался дать кулачок натовскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием ещё работать и работать», — написала она.

Инцидент произошёл в ходе посещения лидером киевских властей военной базы ВС США в Висбадене. На опубликованных в Интернете кадрах видно, что Зеленский с генералом Агуто проходят вдоль строя украинских бойцов и американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из них. Когда второй военнослужащий ВСУ не ответил Агуто на приветствие, тот ткнул кулаком в его грудь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ни у одного американского генерала нет достаточной квалификации для оказания помощи Украине. По мнению эксперта, генералы США не участвовали в такого рода конфликтах со времён Второй мировой войны, а также у них нет опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов 12 декабря заявил, что генералу Агуто придётся реализовать на Украине вьетнамский сценарий. Он уточнил, что считает, что американец может повторить судьбу генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим военными операциями армии США во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной Вашингтоном.