Краснодар, 2 ноября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул в Новопокровском районе Краснодарского края, площадь возгорания достигла 17 га. Об этом 2 ноября сообщили в региональном оперштабе.

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Отмечается, что горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества.

«По состоянию на 19:25 огнем пройдено 17 гектаров. В тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что угрозы населённым пунктам нет, спасатели наращивают силы и средства для ликвидации пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября вспыхнул лесной пожар на площади 57 гектаров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

14 сентября в ЛНР в окрестностях Антрацита в ЛНР вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино. Открытое горение на территории завода ликвидировали днём 15 сентября на площади 4,4 тыс. кв. м. В селе Валуйском огнём повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека.