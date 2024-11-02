Москва, 2 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов главу отдела «Юг» главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Николая Сподара. Информацию об этом разметили в субботу, 2 ноября, на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Сподар Николай Богданович, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, имя Сподара фигурировало в деле о украинских диверсантах, которые в 2016 году пытались устроить теракт в Крыму. Их планы стали известны, группу перехватили, двое диверсантов погибли, были также задержаны пятеро кадровых сотрудников ГУР. Они дали признательные показания.

Следствие также установило, что координатором диверсантов был сотрудник ГУР Сергей Швиденко. Его задержали в июне 2021 года, он рассказал следователям, что операцией в Крыму руководил Сподар.