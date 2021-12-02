Москва, 2 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. К 6,5 года лишения свободы приговорён сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Сергея Швиденко, который курировал диверсионную группу, направленную в Крым в 2016 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Швиденко, по данным ФСБ, с территории Украины координировал действия диверсантов на территории РФ.

«Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех кадровых сотрудников ГУР МО Украины: полковника Штыбликова Дмитрия Анатольевича, 1970 г. р., подполковника Стогния Алексея Георгиевича, 1975 г. р., капитана 2-го ранга Шаблия Глеба Федоровича, 1975 г. р., подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича, 1976 г. р., и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, 1964 г. р., которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России», — говорится в сообщении ЦОС.

Самого координатора удалось задержать и арестовать в июне 2021 года. В ходе следствия он дал признательные показания об организации диверсий, сообщил, в частности, что руководителем всей операции был полковник ГУР МО Украины Николай Сподар.

Решением суда Швиденко признан виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации, ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.