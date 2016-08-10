Симферополь, 10 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Диверсионная группа Главного управления разведки Минобороны Украины готовила теракты в Крыму. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружены взрывчатые вещества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФСБ.

Верещагин Василий. Допрос перебежчика. Около 1901

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов, — сообщили в ведомстве. — При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России».

Сотрудники ФСБ на месте перестрелки с украинской ДРГ обнаружили: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и «специальные средства инициирования», штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, «состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», отметили в ведомстве.

Спустя сутки, в ночь на 8 августа, сотрудники спецподразделений Минобороны Украины еще дважды пытались прорваться в Крым в составе диверсионно-террористических групп, однако российские силовики не допустили их проникновения на полуостров.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ», — рассказали в ФСБ.

Также в ведомстве заявили о ликвидации агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Вооруженных сил Украины в Крыму. «Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают признательные показания, — рассказали в федеральной службе безопасности. — Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания».

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. На полуострове идёт дополнительное расследование происшествий и работы украинской агентурной сети. «Приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха людей, а также по охране объектов критически важной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Усилен пограничный режим на границе с Украиной», — проинформировали силовики.

По данным ФСБ, целью ДРГ были «критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова». «Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти», — считают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа работа пунктов пропуска в Крыму на российско-украинской границе неоднократно приостанавливалась. Сейчас по данным онлайн-сервиса крымской таможни, все три пункта пропуска в Крыму на российско-украинской границе работают в нормальном режиме. Однако МЧС просит автомобилистов воздержаться от поездок через пункт пропуска «Чонгар» до нормализации обстановки.

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