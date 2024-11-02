Москва, 2 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Офицеры украинского нацбата «Лють» находились на базе формирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове, когда по ней был нанесён удар Вооружёнными силами РФ. Об этом 2 ноября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД «Лють», — приводит его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что база «Кракена» находилась в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Вооружённые силы РФ нанесли удары по пункту управления «Кракена», энергетическому объекту, который использовался в интересах украинской армии, а также инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе, цеху по производству дронов и по скоплениям живой силы и военной техники в 149 районах.

2 октября ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» в здании гостиницы «Камелот», расположенной на трассе между Краматорском и Славянском. После удара в гостинице вспыхнул пожар, была зафиксирована «активная работа» машин скорой помощи.