* организация признана в РФ террористической и запрещена

Краматорск, ДНР, 2 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения Вооружённых сил Украины «Кракен» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Об этом в среду, 2 октября, сообщил Telegram-канал «Дневник Десантника».

Алексей Коновалов/ТАСС

«По предварительной информации, удар пришёлся на здание гостиницы «Камелот», расположенной на трассе между Краматорском и Славянском, где находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен», — сказано в публикации.

Автор канала утверждает, что после удара в гостинице вспыхнул пожар. Также, по его словам, была зафиксирована «активная работа» машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября стало известно, что расчёт российского ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области. В результате были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

Позднее в тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в населённом пункте Казанка в Николаевской области был нанесён удар по эшелону с бойцами украинских войск, в результате чего они понесли большие потери. По словам координатора, в попавшем под удар эшелоне находился личный состав подразделений украинских боевиков, понесших потери в курском приграничье и под Харьковом.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли удар по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами. Также были поражены скопления личного состава и военная техника противника в 124 районах.