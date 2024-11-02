Грозный, 2 ноября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен украинских военных в зоне специальной военной операции отменён. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Belkin Alexey/Global Look Press

Он сообщил, что к нему за несколько дней пришло более 2 тыс. обращений от украинцев с просьбой отменить приказ. Они сообщают, что сдача в российский плен является единственной возможностью выжить для тех, кого забрали на фронт насильно.

«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 29 октября с помощью дрона нанесли удар по Российскому университету спецназа (РУС) в Гудермесе. После этого Кадыров приказал не брать в плен украинских бойцов. Он также сообщил, что потерь с российской стороны нет, но есть погибшие среди украинских пленных, которых ранее доставили на объект.

Кадыров также после атаки на РУС призвал чеченцев активней вступать в ряды российской армии для участия в спецоперации на Украине, чтобы показать врагу, что с Чечнёй «нельзя шутить». Самолёты должны доставлять на фронт бойцов из республики не реже, чем раз в день, подчеркнул он.