Гудермес, Чечня, 30 октября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Беспилотная атака ВСУ на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе привела к жертвам среди украинских пленных. Об этом 29 октября заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет… Они имеются среди украинских пленных», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что на территории РУС, как и на территории каждого стратегического объекта в Чеченской Республике, содержатся до десяти украинских пленных.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 октября Кадыров сообщил, что в Гудермесе в результате атаки БПЛА на территории Российского университета спецназа загорелась крыша пустующего здания. Пожар оперативно ликвидировали. По словам главы республики, деятельность вуза не приостанавливали, все службы продолжили работу в штатном режиме. Кадыров подчеркнул, что за этой атакой последует возмездие.