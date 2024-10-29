Грозный, 29 октября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Самолёты должны доставлять в зону спецоперации добровольцев из числа чеченских мужчин не реже чем каждый день. Об этом 29 октября заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru

«Я призываю настоящих мужчин, чтобы они добровольно вышли сражаться, защищая нашу землю, наше государство, наш народ», — сказал Кадыров во время встречи с журналистами.

Таким образом, убеждён глава республики, чеченский народ покажет, что с ним и с его родиной «нельзя шутить».

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Кадыров заявил, что в ответ на украинскую атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе противникам покажут такое возмездие, «которое им и не снилось». Он добавил, что дал поручение командирам, которые находятся на передовой, ожесточить борьбу с украинскими подразделениями.

Утром 29 октября в Гудермесе в результате беспилотной атаки возник пожар на территории Российского университета спецназа. По словам Кадырова, загорелась крыша пустующего здания. Глава региона добавил, что деятельность вуза не приостанавливали, все его службы продолжили работу в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет, пожар был оперативно потушен.