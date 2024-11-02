Москва, 2 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но они вынуждены это скрывать. Об этом 2 ноября заявил помогавший Вооружённым силам РФ американец Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Москве.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — сказал он.

Мартиндейл отметил, что самым запоминающимся в его пребывании на Украине стала необходимость скрывать свои мысли. По его словам, с этим сталкивался любой украинский гражданин.

«Нам нужно скрывать нашу симпатию к России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся к киевскому режиму с патриотизмом… Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим», — рассказал он.

Мартиндейл также рассказал, что киевский режим совсем не заботится о населении Украины, а военных отправляют на верную смерть, их потери огромны.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении.

В штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

2 ноября Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в Москве. Он заявил, что помогал ВС РФ по доброй воле, и рассказал, как ему удалось попасть на подконтрольную ВСУ территорию. По словам американца, США на Украине развернули войну против всего мира и собственных граждан. Он отметил, что решился предоставлять военным России важную информацию добровольно и что сам вышел на связь с бойцами. Мартиндейл также рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.