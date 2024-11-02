Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил России Виктор Стешов рассказал, как в ноябре 2022 года потерял ногу в зоне проведения спецоперации и после этого восемь часов полз к позициям российских военных.

Александр Полегенько/ТАСС

Как сообщил военный, слова которого процитировала KP.RU, он подписал контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации в октябре 2022 года и после этого принимал участие в боевых действиях на лисичанском направлении (Луганская Народная Республика).

«В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим», — говорится в публикации.

Отмечается, что первую помощь бойцу оказали в находящемся под землёй полевом госпитале, а затем направили его в одну из больниц Луганска. Мужчина рассказал, что после ампутации у него были фантомные боли.

«Недели две после этого меня мучили фантомные боли, но я сумел «договориться» с головой», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября потерявший ногу в зоне СВО российский военный с позывным Пепел рассказал, как вернулся на передовую через четыре месяца после ранения в качестве инструктора штурмовых сапёров. Военный рассказал, что подорвался на мине во время оказания помощи пострадавшему и получил множественные ранения, после чего потерял ногу.

Военные хирурги 18 октября провели уникальную операцию раненому бойцу СВО с позывным Пушка. Медики удалили из его ноги начиненный взрывчаткой снаряд, сброшенный с дрона противника, который так и не сдетонировал.