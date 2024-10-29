Москва, 29 октября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил России с позывным Пепел, потерявший ногу в зоне проведения спецоперации, вернулся на передовую через четыре месяца после ранения в качестве инструктора штурмовых сапёров отдельного инженерно-сапёрного батальона имени Карбышева.

Александр Река/ТАСС

«Я мобилизованный, участвовал (в боевых действиях. — Прим. ред.) на кременском направлении и часовоярском направлении, но в связи с ранением тяжёлым, в связи с категорией «Д» (категория полностью освобождает от воинской обязанности. — Прим. ред.) я был уволен из рядов Вооружённых сил», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам военного, он подорвался на мине во время оказания помощи пострадавшему и получил множественные ранения, а также лишился ноги.

Пепел уточнил, что потратил четыре месяца на восстановление и адаптацию к протезу, а затем вернулся в зону боевых действий в качестве инструктора батальона, который действует в составе группировки российских войск «Юг».

«Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям… Сейчас медицина на уровне, мы не унываем. Если даже тяжёлое ранение, мы продолжаем жить, продолжаем работать», — рассказал он.

Военный уточнил, что некоторые из получивших такие же тяжёлые ранения возвращаются в зону спецоперации, чтобы вносить посильный вклад в победу ВС России — делиться имеющимся боевым опытом с другими бойцами.

За время проведения СВО Пепел был награждён орденом Мужества, а также медалями Жукова, «За Отвагу», «За разминирование» и «Сапёр за боевое отличие».

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля получивший ранение и потерявший ногу в боях за Артёмовск боец-сапёр ВС РФ с позывным Ашкеназе после восстановления и протезирования вернулся на передовую. Военный стал командиром одного из подразделений в инженерно-сапёрный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса.