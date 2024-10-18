Белгород, 18 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Белгородской области военные хирурги провели уникальную операцию, чтобы спасти жизнь раненому бойцу СВО с позывным Пушка. Мужчина пострадал от сброса с вражеского дрона. Причем в его ногу вонзился начиненный взрывчаткой снаряд, который так и не сдетонировал.

Регнум Бригада хирургов в этот раз был защищена бронежилетами

Чтобы прооперировать бойца, всей бригаде хирургов пришлось срочно облачиться в бронежилеты.

Сейчас раненый военнослужащий уже в сознании, приходит в себя после операции. Тот роковой день, когда его атаковал вражеский дрон, Пушка помнит очень детально. Боец ехал на мопеде в глубине позиций, чтобы доставить разведчикам и операторам беспилотников продукты и заготовленные для БПЛА боеприпасы. На полпути внезапно увидел приближавшуюся к нему вражескую «птичку».

«Удар, хлопок. Я очнулся — лежу возле мопеда. Я помню, что у меня мешок еще примотан с собой — продукты там…» — рассказал боец ИА Регнум.

Регнум Бригада хирургов в полном составе облачилась в бронежилеты

Раненый вытряхнул продукты из вещмешка, натянул плотную ткань на рану и перетянул ногу жгутом. Вторая его нога тоже была вся изранена, но в шоковом состоянии боец, не обращая на такие «мелочи» внимания, оперся на эту раненую ногу, взобрался на мопед и поехал к своим.

«Меня спасло, что в момент взрыва ехал на третьей скорости. Когда завел — смотрю, у меня третья скорость… Это все какие-то секунды… Мозг так быстро в этот момент работает, — Пушка сам удивляется, какие детали успел зафиксировать в эти доли секунд его мозг. — И я потихоньку, потихоньку тронулся на третьей скорости и доехал до врачей. Подъехал, обнял дерево и сознание потерял».

В следующий раз боец очнулся в машине, когда его везли в госпиталь.

«Помню — перетянули ногу, боль адская такая была. Все думал: когда уже приедем. А тут (в госпитале) я офигел: еще и говорят — снаряд какой-то во мне… А если бы рванул?! Всё, мне бы тогда…» — Пушка не заканчивает фразу.

Регнум Опасный предмет застрял рядом с бедренной костью

Времени у хирургов, как всегда, было мало. Раненый — в шоковом состоянии. Рентген показал, что неразорвавшийся цилиндр застрял возле бедренной кости. Медики облачились в бронежилеты и начали операцию.

На извлечение взрывоопасного предмета ушло чуть меньше четверти часа. Осколок, похожий на неразорвавшийся снаряд, забрали на изучение сотрудники военной полиции, а медики продолжили латать бойца.

Регнум После извлечения взрывоопасный предмет поместили в емкость с песком и передали военной полиции

Ранее ИА Регнум рассказывало, как в одном из белгородских госпиталей хирурги извлекли из бойца деталь дрона, которую первоначально тоже приняли за часть снаряда. Во время операции, когда медики добрались до потенциально опасного предмета, из операционной вышли все, кроме одного хирурга с позывным Кастет. Врач остался оперировать один, поскольку под рукой не оказалось бронежилетов, которые могли бы защитить медиков, и бригада решила, что, если кому-то суждено пострадать, пусть это будет один, а не все. К счастью, тогда потенциально опасный предмет оказался аккумулятором. Его извлекли, после чего бригада вернулась в операционную и продолжила стабилизировать состояние раненого. Пациента тогда удалось спасти. После того случая руководство сделало выводы о необходимости защитить врачей, и на этот раз медики оказались полностью готовы к подобному развитию событий.