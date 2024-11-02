Москва, 2 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Действия Запада на территории Украины представляют собой не прокси-войну, а настоящую войну против России. Об этом 2 ноября заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИА Регнум

«Наши нынешние противники ведь как рассуждают. Мы имеем право поставлять любое оружие Украине. Мы имеем право отправлять наших советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия», — сказал политик в интервью телеканалу RT.

По его словам всё вышеупомянутое и тот факт, что украинским войскам передают координаты объектов на территории РФ для нанесения ударов, является признанием в ведении полноценной войны против России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин отметил, что фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. Понятно, что за них это делают натовские специалисты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября заявил, что США с их неприкрытой враждебностью по отношению к России прямо вовлечены в украинский конфликт. Он подчеркнул, что, хотя американцы не раз заявляли об обратном, на самом деле они его прямые участники и демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в него.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целью США и их сателлитов является «стратегическое поражение» России. Россия категорически не приемлет логику Запада, по которой военная помощь Украине якобы приближает урегулирование, добавила дипломат. По её словам, Запад не заинтересован в завершении конфликта, но нацелен на извлечение из него максимальной выгоды.