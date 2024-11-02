Белград, 2 ноября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Американские санкции мешают общению с западными коллегами и затрудняют политическую карьеру, заявил 2 ноября сербский вице-премьер Александр Вулин на Второй международной конференции по евразийской безопасности.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Вице-премьер Сербии Александр Вулин

«В любом случае это даёт дополнительную почву для нападок на меня. Это произошло не за одну минуту. Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят», — процитировало Вулина «РИА Новости».

Он подчеркнул, что его политические убеждения не являются предметом торга. Что касается отношений с Москвой, он сделал всё от него зависящее, чтобы они находились на лучшем уровне. Политик намерен продолжать делать то, во что верит.

«Потому что в конце концов будет важно — делал ли ты то, во что верил. Я не русский агент, я сербский политик», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, санкции против Вулина США ввели 12 июля 2023 года. Вашингтон агрументировал это тем, что Вулин якобы помогал Москве проводить «политику по дестабилизации» ситуации на Западных Балканах.

В Службе внешней разведки России назвали это решение Вашингтона новым актом агрессии против Сербии и грубым вмешательством в её внутренние дела.

Вулин 9 октября заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что между Москвой и Белградом нет ни одного проблемного вопроса или разных взглядов на ситуацию в мире.