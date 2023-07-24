Москва, 24 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Внесение властями Соединённых Штатов главы сербского Агентства безопасности и информации Александра Вулина в свои санкционные списки является новым актом агрессии американской стороны против Сербии. Об этом говорится в опубликованном 24 июля сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава сербского Агентства безопасности и информации Александр Вулин

«Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент любой отстаивающий национальные интересы политик, который не поддерживает интересы США, практически автоматически попадает под американские санкции.

Именно в этом и заключается главное правило «миропорядка, основанного на правилах» действующей американской администрации, в который не вписываются свободолюбие и верность сербов своей истории и традициям, подчеркнули в СВР.

Также в заявлении добавляется, что на сегодняшний день американские санкции — это «знак качества» для смелых и национально ориентированных политиков.

Ранее власти США ввели санкции в отношении главы разведки Сербии, экс-главы МВД республики Александра Вулина.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что представители спецслужб Великобритании пытаются свергнуть в Сербии президента республики Александра Вучича. Он уточнил, что пока в Белграде не уничтожат эпицентр иностранной разведки, такие попытки не прекратятся.

До этого Вучич рассказал, что каждый день получает более 200 прямых угроз убийством. Глава республики подчеркнул, что ему приходится мириться с такими «грязью и мерзостями».