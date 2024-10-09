Свердловская область, 5 июля, 2013, 14:35 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилось количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид. Если раньше их число достигало 63, то уже сегодня для жителей Свердловской области на портале госуслуг доступно 133 электронные услуги, сообщили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в Управлении пресс-службы и информации правительства Свердловской области.

В 2013 году переведены 70 муниципальных и государственных услуг, из них 17 муниципальных услуг доступны для жителей пилотных муниципалитетов: Екатеринбурга, Североуральска, Рефтинского, Лесного, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Новоуральска, Полевского, Режа, Каменск-Уральского и Серова.

Большинство новых электронных услуг предоставляются в сфере имущественных отношений, в частности предоставляется услуга подачи заявки на оформление приватизации жилых помещений.

Также жители Свердловской области с Единого портала государственных и муниципальных услуг могут подавать электронные заявления на перевод земельных участков из одной категории земель в другую, на присвоение спортивных разрядов и званий, записываться на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Свердловской области, отправлять заявки на предоставление архивных документов, дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении или усыновлении ребенка и многие другие.

Помимо того, существует перечень услуг, которые можно получить только при личном обращении в профильное учреждение. В этом случае на портале госуслуг обеспечена возможность получения услуги информационного характера о времени работы учреждения, его адресе и контактные данные.

Отметим, что работа по переводу муниципальных и государственных услуг в электронный вид для удобства жителей Свердловской области продолжится. По планам Министерства транспорта и связи Свердловской области до конца 2013 года перевести в электронный вид еще порядка 60 муниципальных и государственных услуг.