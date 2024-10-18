Киев, 18 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Российские военные успешно наступают в городе Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State.

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что за последнее время российские войска продвинулись в ряде кварталов Часова Яра. В том числе речь идёт о Жовтневом районе, часть которого сейчас находится под контролем Вооружённых сил РФ.

Жовтневый район находится к западу от большого водного канала, разделяющего Часов Яр на две части.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы элитных украинских подразделений сдаются в плен в Часовом Яре. Он отметил, что российские военные находятся в самом городе, глубоко в тылу ВСУ, а это означает для сил киевского режима «большие проблемы».

В Часовом Яре, без преувеличения, решается судьба всей кампании в Донбассе и в этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.