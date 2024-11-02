Калуга, 2 ноября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили над территорией Жуковского района Калужской области два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Российские силы ПВО

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Шапша добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября губернатор Калужской области также сообщал о ещё двух беспилотниках, уничтоженных над территорией региона силами ПВО. Ещё шесть дронов российские военные сбили в небе над Кировским и Спас-Деменским районами в течение ночи 21 сентября.

В ночь на 2 ноября, согласно информации Министерства обороны России, средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. По восемь БПЛА нейтрализовано над территориями Курской и Брянской областей, три — в Орловской области, два — в Белгородской области и по одному — в Нижегородской и Ростовской областях, а также в Республике Крым.