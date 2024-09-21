Калуга, 21 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи обнаружили и уничтожили над территорией Калужской области шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, российские военные перехватили пять БПЛА в Кировском районе и ещё один — в Спас-Деменском районе.

По предварительным данным, в ходе отражения атаки беспилотников никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Шапша.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на субботу силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили два вражеских беспилотника в Тихорецком районе Краснодарского края. В результате падения фрагментов сбитых БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о временной эвакуации жителей из посёлка возле места пожара. Пункт временного размещения развернули в Тихорецке.

В течение ночи 21 сентября российские военные отражали массированную атаку киевского режима на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено суммарно 53 беспилотника самолётного типа.