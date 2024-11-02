Лондон, 2 ноября, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Пожилого мужчину, подозреваемого в краже 22 тонн сыра чеддер ручной работы арестовали в Великобритании. Об этом 1 ноября пишет BBC News.

Admoblkaluga.ru Сыр

Мужчину 63-х лет задержали по подозрению в краже сыра с частной сыроварни Neal’s Yard Dairy в Лондоне. По предварительным данным, 21 октября злоумышленник с сообщниками вывезли с завода в Саутварке сотни ящиков сыра чеддер ручной работы. Общая стоимость украденного сыра составила 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38 миллионов рублей).

Отмечается, что злоумышленникам удалось выдать себя за представителей оптовой фирмы-дистрибьютора. Сотрудники сыроварни, обрадованные крупным заказом, собственноручно передали лже-закупщикам 950 головок ремесленных сыров Hafod Welsh, Westcombe и Pitchfork.

Цена таких сыров голову весом 250-300 граммов составляет от 7 до 13 фунтов стерлингов (от 855 рублей до 1,6 тысячи рублей). Подозреваемых в краже сыра задержали, однако ценного похищенного продукта у них не оказалось. Пожилого мужчину, подозреваемого в организации кражи выпустили под залог до окончания расследования.

Компания Neal’s Yard Dairy заявила, что выполнила обязательства перед поставщиками, несмотря на подлог. Сыроварня пытается справиться с последствиями незапланированных убытков. Предполагается, что сыр вывезли на Ближний Восток и перепродали там.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поддержал пострадавших сыроваров и предостерёг в социальных сетях от приобретения по сниженным ценам дорогостоящего сыра, указывая, что у такого продукта может быть незаконное происхождение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете «Пятёрочка» в Москве. Сотрудница магазина попыталась остановить крадущих масло злоумышленников, в ответ на что один из них несколько раз ударил женщину, а второй при этом угрожал ей ножом. Правоохранители задержали 25-летнего и 29-летнего подозреваемых, которые оказались приезжими, и отправили их под стражу.

В конце сентября 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов в Москве украл товары на сумму 3,5 млн рублей. Молодой человек с фейкового аккаунта заказал много фискальных накопителей, стоимостью 15 тыс. рублей за каждый, а также одежду, электронику, парфюмерию и другие товары.

Когда товары прибыли пункт выдачи, злоумышленник положил их в место с отсутствием камер и в день кражи попросил сменщика уйти пораньше, чтобы вынести коробки с товарами. Всё заказанное он продал, деньги потратил на свои нужды и перестал выходить на работу.