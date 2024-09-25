Москва, 25 сентября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В Москве 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) украл товары на сумму 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

В ведомстве рассказали, что 21-летний парень в июне устроился на работу в пункт выдачи заказов в Москве. С фейкового аккаунта злоумышленник заказал множество фискальных накопителей, стоимость за каждую единицу составила 15 тыс. рублей. Кроме того, он заказал одежду, электронику, парфюмерию и другие товары.

Когда посылки прибыли на пункт выдачи, москвич положил их в место с отсутствием камер. А в день кражи попросил сменщика уйти пораньше, чтобы успеть вынести три большие коробки с товарами. В дальнейшем всё заказанное он продал, деньги потратил на свои нужды. После этого парень перестал выходить на работу, добавили в пресс-службе прокуратуры.

При задержании он признался, что не в первый раз совершает подобное преступление. Ранее он аналогичным образом вместе с сообщниками ограбил другой пункт выдачи. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи в особо крупном размере».

Ранее ИА Регнум передавало, что в Москве 19-летний мигрант, работающий в одном из пунктов Ozon, обокрал 77-летнюю пенсионерку, которая попросила его помочь ей с заказом. Молодой человек сделал вид, что помогает женщине оформить заказ, а на самом деле оплатил с её карты свою дорогостоящую покупку.