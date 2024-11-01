Бейрут, 2 ноября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 52 человека погибли в результате израильских авиаударов по территории провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«52 человека погибли в результате израильских ударов в пятницу на востоке страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 ливанцев погибли при ударе по населённому пункту Юнин к северу от Баальбека и восемь — в Беднаиле к юго-западу от столицы провинции.

Утверждается, что израильские войска до нанесения ударов не предупреждали о необходимости эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на пятницу Военно-воздушные силы Израиля впервые за неделю атаковали южный пригород Ливана, совершив 10 налётов. Сообщалось, что в результате авиаударов по пригороду Дахия погибли два человека, ещё четверо пострадали. До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в южных районах столицы Ливана якобы выявлены объекты, принадлежащие ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом страны. 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова выступить посредником в переговорах между Израилем и «Хезболлой» об урегулировании конфликта и прекращении огня.