Киев, 2 ноября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может потребовать от России отвести войска в зоне специальной военной операции. Об этом 1 ноября заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину и потребовать отвод войск, например, до 20 января. Сделает ли он это — мы не знаем», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Волкер заметил, что Трамп часто обвиняет действующего президента США Джо Байдена в слабости из-за его решений по конфликту на Украине. По его словам, в окружении политика-республиканца есть люди, мнение которых о поддержке Киева диаметрально противоположны. При этом сам Трамп рассчитывает не допустить поражения Украины, чтобы потом на него не возложили ответственность за это, как это случилось при выводе войск США из Афганистана, когда критика обрушилась на администрацию Байдена, отметил Волкер.

Экс-спецпредставитель Госдепа допустил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в случае победы продолжит политику Байдена по Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Financial Times со ссылкой на одного из советников Трампа сообщило, что план политика-республиканца по разрешению украинского конфликта может являться переосмыслением Минских соглашений, предполагающим механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договорённостей. Напомним, что Минские соглашения, достигнутые в сентябре 2014 года и феврале 2015 года и включавшие пункты о прекращении огня в Донбассе и отводе тяжёлых вооружений от линии разграничения, систематически нарушались украинской стороной, в результате чего Россия 22 февраля 2022 года признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он якобы способен разрешить ситуацию в кратчайшие сроки в случае победы на выборах. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка», которая позволит добиться решения конфликта на Украине в течение суток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа, указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. При этом он подчеркнул, что российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это.