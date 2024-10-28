Вашингтон, 28 октября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. План экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта может быть переосмыслением Минских соглашений. Об этом 28 октября написала газета Financial Times со ссылкой на одного из советников бывшего главы Белого дома.

Ron Sachs / Globallookpress.com

«План, как заявил один из давних советников Трампа, может представлять собой переосмысление провалившихся Минских соглашений… На этот раз, по словам советника, [в плане Трампа по урегулированию кризиса на Украине] будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договорённостей», — говорится в публикации.

Отмечается, что при этом контролировать выполнение условий такого соглашения должны будут войска стран Европы, а не военные НАТО или миротворческие силы ООН.

Источник добавил, что Вашингтон в этом случае будет настаивать на неучастии США в этом вопросе и его финансовом обеспечении европейскими странами.

«Мы за это не платим. Европа платит за это», — пояснил он.

Минские соглашения для разрешения конфликта на юго-востоке Украины были достигнуты в сентябре 2014 года и феврале 2015 года. В них было 13 пунктов, в том числе о прекращении огня в Донбассе и отводе тяжёлых вооружений от линии разграничения между украинскими силовиками и ополчением ДНР и ЛНР.

При этом украинская сторона систематически нарушала эти соглашения, в результате чего Россия 22 февраля 2022 года признала независимыми Луганскую и Донецкую Народные Республики. При этом после начала российской спецоперации лидеры Запад признались, что они не собирались выполнять Минские соглашения и использовали это время для вооружения украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Трамп упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине. Он также в очередной раз заявил о хороших отношениях и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, добавив, что при его администрации украинского конфликта якобы не было бы.