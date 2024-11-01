На Украине Зеленского обвинили в убийстве сотен тысяч людей
Журналистка Панченко: из-за Зеленского погибли сотни тысяч людей
Киев, 1 ноября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский повинен в гибели сотен тысяч украинцев. Об этом 1 ноября в соцсети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.
«В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды. <…> И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?» — написала она.
Журналистка пояснила, что задала этот вопрос после возбуждения против неё уголовного дела за призывы к переговорам.
Как передавало ИА Регнум, ранее Панченко обвинила Зеленского во лжи о количестве погибших в ходе конфликта украинских военнослужащих. Журналистка отметила, что глава киевского режима существенно занижает потери и никогда не назовёт настоящие цифры.
16 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима в том, что тот способствовал массовой гибели жителей Украины в ходе боевых действий. Он добавил, что никто в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны.
23 апреля возглавлявший на тот момент Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала специальной военной операции потеряли почти полмиллиона военных.