Киев, 1 ноября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский повинен в гибели сотен тысяч украинцев. Об этом 1 ноября в соцсети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Global Look Press/Vannicelli/Grillotti

«В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды. <…> И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?» — написала она.

Журналистка пояснила, что задала этот вопрос после возбуждения против неё уголовного дела за призывы к переговорам.

Как передавало ИА Регнум, ранее Панченко обвинила Зеленского во лжи о количестве погибших в ходе конфликта украинских военнослужащих. Журналистка отметила, что глава киевского режима существенно занижает потери и никогда не назовёт настоящие цифры.

16 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима в том, что тот способствовал массовой гибели жителей Украины в ходе боевых действий. Он добавил, что никто в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны.

23 апреля возглавлявший на тот момент Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала специальной военной операции потеряли почти полмиллиона военных.