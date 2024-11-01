Белград, 1 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Число людей, погибших 1 ноября при обрушении бетонного козырька на здании железнодорожного вокзала в сербском Нови-Саде, возросло до 11. Об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич.

AP/TASS

«Самого начала предполагалось, что число погибших будет больше, чем число раненых. Вытащено 11 тел, три человека спасены, они находятся в больнице», — процитировало министра издание Kurir.

Дачич уточнил, что спасательная операция продолжается. Спасённые из-под завалов находятся в очень тяжёлом состоянии. Не исключено, что под завалами есть ещё выжившие. Правительство Сербии объявило 2 ноября днём траура.

Как передавало ИА Регнум, козырёк вокзала в Нови-Саде обрушился 1 ноября. На видео с камер наблюдения видно, что падение козырька было почти мгновенным. Для разбора завалов привлекли 80 человек и различную технику.

Посольство России в Сербии сообщил, что не получало данных о пострадавших россиянах в ЧП на вокзале. Никто из граждан РФ не обращался за помощью.