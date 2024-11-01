Москва, 1 ноября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» начал курсировать на Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом 1 ноября сообщил официальный портал мэра столицы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/М. Денисов

Старт движению дали советник заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова и замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Событие было приурочено к ежегодному фестивалю «Дни регионов Дальнего Востока в Москве».

«Дальний Восток — уникальный регион, который сочетает в себе разнообразную природу, богатое историческое наследие и современное динамичное развитие. Ближе познакомиться с этим удивительным краем москвичам поможет брендированный состав «Дальневосточный экспресс», который мы запускаем уже в седьмой раз», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Брендированный состав на линии можно будет наблюдать полгода. В каждом из пяти вагонов можно узнать о перспективах и возможностях Дальнего Востока для туристов, а также для тех, кто хочет переехать в регион для работы или учёбы. Также в составе размещены справки о 11 субъектах Дальневосточного федерального округа и первооткрывателях этих земель.

По словам Нургалиевой, поезд позволит москвичам и гостям столицы, не покидая вагон метро, больше узнать о стремительном развитии Дальнего Востока. Она не исключила, что поездка в брендированном составе может сподвигнуть кого-то отправиться в регион для открытия собственного дела. Дальний Восток сегодня — во всех смыслах один из самых современных, привлекательных и перспективных регионов для инвестиций, жизни, работы, учебы и путешествий, добавил замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, в мае по Арбатско-Покровской линии запускали тематический состав, посвящённый подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон был оформлен в память о тех или иных героических событиях и людях. Состав также курсировал по линии в течение полугода.