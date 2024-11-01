Москва, 1 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Призванных в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) обязали с каждой выплаты перечислять деньги на «общак», который идёт на содержание «блатных» заключённых в колонии. Об этом 1 ноября рассказал попавший в плен украинский военнослужащий 58-й бригады Максим Мусиец.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что отбывал наказание в одной из харьковских колоний. Когда среди заключённых начали набирать добровольцев на фронт, вызвались около 30 человек. Но «блатные» угрозами заставили согласиться еще 70 осуждённых.

Из заключённых сформировали роту, с ними также поехал представитель неформальных лидеров колонии. Когда бойцы прибыли на место дислокации, он объявил, что все должны отчислять на «общак» по 5 тыс. гривен. Таким образом, с роты уголовникам отправляли каждый месяц по 500 тыс. гривен (около 1,2 млн рублей).

«Все сдавали. Помимо того, что мы сдавали на «общак», мы ещё сдавали по 2–2,5 тыс. [гривен] на нужды роты. И эти деньги уходили на машины… непонятно куда», — рассказал Мусиец «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, попавший в российский плен Роберт Погорелов, служивший также в 58-й бригаде ВСУ, 31 октября рассказал, что украинские офицеры вносят в списки подразделений несуществующих бойцов, чтобы получать за них деньги и списывать технику и оружие.

Находящийся в плену военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко 23 октября заявил, что не хочет возвращаться на родину по обмену. Он сообщил, что в украинских войсках командование считает бойцов расходным материалом и не заботится об их выживании.