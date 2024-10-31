Офицеры Вооруженных силы Украины (ВСУ) зарабатывают на погибших, получая за них зарплату, списывая технику и оружие. О «мёртвых душах» в ротах украинских боевиков заявил «РИА Новости» 31 октября военнопленный Роберт Погорелов, служивший в специализированном батальоне 58-й бригады ВСУ. Таким известием ознаменован новый, 980-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Бригада ВСУ

«Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута <…> Реально — второй том «Мёртвых душ», — подчеркнул Погорелов, говоря о манипуляциях с документацией, большом количестве без вести пропавших и коррупции в 58-й бригаде ВСУ.

Тем временем на часовярском направлении наступление ВС РФ поддерживают артиллерийские подразделения Южной группировки войск, вооружённые тяжёлыми самоходными миномётами 2С4 «Тюльпан».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчеты мощных «Тюльпанов» поддерживают наступление

А в Харьковской области несколько блиндажей с личным составом противника помогли уничтожить штурмовые группы при поддержке расчётов БПЛА.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/MwP7ER3WK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёты БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили силы противника в Харьковской области

Подробности — в трансляции ИА Регнум.