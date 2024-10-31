Пленный боец заявил о ротах ВСУ с «мёртвыми душами» — 980-й день СВО
Пленный Погорелов заявил о ротах ВСУ с «мёртвыми душами» — 980-й день СВО
Офицеры Вооруженных силы Украины (ВСУ) зарабатывают на погибших, получая за них зарплату, списывая технику и оружие. О «мёртвых душах» в ротах украинских боевиков заявил «РИА Новости» 31 октября военнопленный Роберт Погорелов, служивший в специализированном батальоне 58-й бригады ВСУ. Таким известием ознаменован новый, 980-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута <…> Реально — второй том «Мёртвых душ», — подчеркнул Погорелов, говоря о манипуляциях с документацией, большом количестве без вести пропавших и коррупции в 58-й бригаде ВСУ.
Тем временем на часовярском направлении наступление ВС РФ поддерживают артиллерийские подразделения Южной группировки войск, вооружённые тяжёлыми самоходными миномётами 2С4 «Тюльпан».
А в Харьковской области несколько блиндажей с личным составом противника помогли уничтожить штурмовые группы при поддержке расчётов БПЛА.
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