Москва, 1 ноября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», летевший 1 ноября из Санкт-Петербурга в Алма-Ату (Казахстан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служа авиакомпании.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Самолёт, выполняющий рейс № 6531 Санкт-Петербург — Алма-Ата, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине — подозрение на течь топлива», — процитировал ТАСС сообщение от компании.

В результате рейс решено выполнить резервным самолётом предприятия. Он вылетел в 09:54 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября пассажирский самолёт компании «Аэрофлот» после вылета из Москвы в Анталью вернулся в Шереметьево из-за проблемы с датчиком вентиляции в кабине пилота. Борт благополучно приземлился.

13 октября пассажирский самолёт «Уральских авиалиний» вылетел из Домодедово во Владикавказ и вернулся, сделав пять кругов над аэродромом. В компании объяснили это тем, что датчик на борту показал неисправность одной из систем.