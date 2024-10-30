Москва, 30 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Вылетевший в турецкую Анталью пассажирский самолёт Airbus A321 компании «Аэрофлот» вернулся 30 октября из-за технических проблем в аэропорт вылета Шереметьева, сообщили "Известия".

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 9 Шереметьево самолет

Как сообщил источник издания, в кабине пилота возникли проблемы с датчиком вентиляции.

Самолёт благополучно приземлелися и зашёл на место стоянки. Как сообщило агентство «Москва», на борту срабатал датчик индикации давления, и командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября самолёт "Аэрофлота" с 300 пассажирами на борту, который должен был вылететь в Москву, на несколько часов задержался во Владивостоке из-за технической неисправности.

Вылетевший из Домодедово во Владикавказ аивалайнер «Уральских авиалиний» 12 октября вернулся обратно в аэропорт вылета. Командир самолёта решил вернуться в московский аэропорт из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем. Перед посадкой самолёт сделал пять кругов.